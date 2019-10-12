В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
ГлавнаяСпорт

Украина победила Литву в отборе на Евро-2020

Руслан Малиновский оформил дубль.

Сборная Украины одержала домашнюю победу над командой Литвы (2:0) в матче 7-го тура квалификации на чемпионат Европы.

Героем матча стала полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, оформивший дубль, пишет Спортарена.

Фото: facebook.com/uanationalfootball

На 29-й минуте хавбек "Аталанты" в касание поразил "шестерку" гостевых ворот, на 58-й - забил прямым ударом со штрафного.

После победы над сборной Литвы подопечные Андрея Шевченко остаются лидерами отборочной группы и опережают Португалию на 5 очков.

С действующими чемпионами Европы главная команда страны встретится в Киеве в понедельник, 14 октября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также