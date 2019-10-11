Федерер догнал Надаля по количеству выигранных матчей на турнирах серии "Мастерс"

Таким образом, легендарный швейцарец сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах серии "Мастерс" - у обоих теннисистов - по 381 победе, отмечает ATP на официальной странице в Twitter.
With his 381st career #ATPMasters1000 win, @rogerfederer is tied with @RafaelNadal for the most:#Federer 381#Nadal 381— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) 10 октября 2019 г.
.@DjokerNole 350
.@andy_murray 213
.@AndreAgassi 209#ShanghaiRolexMasters
Напомним, испанец в нынешнем розыгрыше турнира не участвует из-за травмы левой руки.
В настоящее время проходит четвертьфинал шанхайского "Мастерса", в котором Федерер играет с пятым сеяным Александром Зверевым (Германия). Первый сет выиграл немец 6:3.
Добавим, что свой четвертьфинальный поединок в торговой столице Китая Джокович проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:3, 5:7, 3:6. Эта победа позволила Циципасу стать шестым игроком, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне.
В этом году Циципас единственный, кто смог обыграть Джоковича, Надаля и Федерера.