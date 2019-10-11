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Федерер догнал Надаля по количеству выигранных матчей на турнирах серии "Мастерс"

И сегодня может превзойти испанца.

Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG
Роджер Федерер
Накануне Роджер Федерер обыграл 14-ю ракетку мира Давида Гоффена -7:6 (9-7), 6:4 в матче 1/8 финала Мастерса в Шанхае.

Таким образом, легендарный швейцарец сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах серии "Мастерс" - у обоих теннисистов - по 381 победе, отмечает ATP на официальной странице в Twitter.

Действующий лидер мирового рейтинга, серб Новак Джокович выиграл 350 матчей, а недавний участник негласной Big 4 - Энди Маррей (Шотландия) остановился на цифре 213.

Напомним, испанец в нынешнем розыгрыше турнира не участвует из-за травмы левой руки.

В настоящее время проходит четвертьфинал шанхайского "Мастерса", в котором Федерер играет с пятым сеяным Александром Зверевым (Германия). Первый сет выиграл немец 6:3.

Добавим, что свой четвертьфинальный поединок в торговой столице Китая Джокович проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:3, 5:7, 3:6. Эта победа позволила Циципасу стать шестым игроком, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне.

В этом году Циципас единственный, кто смог обыграть Джоковича, Надаля и Федерера.

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