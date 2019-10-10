В футзальном матче чемпионата Бразилии между "Коринтиансом" и "Интелли де Сан Карлос" (2:4) произошел очень жесткий эпизод.
Игрок "Коринтианса" Даниэль Баталья был первым на мяче и успел его выбить у соперника, но по инерции, или заведомо, со страшной силой врезал ногой прямо в лицо оппоненту.
Игрок, с родной для фана "Шахтера" фамилией – Фернандиньо вырубился мгновенно. При этом он еще виском ударился о паркет.
Баталья удостоился красной карточки, а его соперник еще долго пребывал в бессознательном положении.
Desejamos uma boa recuperação ao Fernandinho jogador da Intelli de São Carlos 😑 pic.twitter.com/PclQ11odAf— Futsal Profissional Oficial (@FSprofissional) 6 октября 2019 г.