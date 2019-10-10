Фото: bookmaker-ratings.com.uа Уэльс - Фиджи

Встреча в рамках 4-го тура группы D между командами Уэльса и Фиджи (14:7) запомнилась не только тем, что британцы, после своей победы обеспечили себе выход в четвертьфинал, но и одним жутким инцидентом.

На 57-й минуте поединка игроки сборной Уэльса Дэн Биггар и Лайам Уильямс в буквальном смысле не поделили мяч. Игроки бежали на летевший мяч и Биггар на полной скорости воткнулся в плечо товарища по команде.

Для верности Лайам еще и приземлился на многострадальную голову Биггара.

Пострадавший пролежал на газоне пока на поле ехал медицинский кар, однако после смог самостоятельно встать и покинуть поле под аплодисменты зрителей.

Однако из-за подозрения на сотрясение мозга врачи не позволили игроку продолжать матч, поэтому досматривал он его со скамьи запасных.