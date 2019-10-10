Встреча в рамках 4-го тура группы D между командами Уэльса и Фиджи (14:7) запомнилась не только тем, что британцы, после своей победы обеспечили себе выход в четвертьфинал, но и одним жутким инцидентом.
На 57-й минуте поединка игроки сборной Уэльса Дэн Биггар и Лайам Уильямс в буквальном смысле не поделили мяч. Игроки бежали на летевший мяч и Биггар на полной скорости воткнулся в плечо товарища по команде.
Для верности Лайам еще и приземлился на многострадальную голову Биггара.
Пострадавший пролежал на газоне пока на поле ехал медицинский кар, однако после смог самостоятельно встать и покинуть поле под аплодисменты зрителей.
Fucking nasty #WALvFIJ #RWC2019 pic.twitter.com/3tGalKPBEB— Niall McGrath (@niallmcgrath4) 9 октября 2019 г.
Однако из-за подозрения на сотрясение мозга врачи не позволили игроку продолжать матч, поэтому досматривал он его со скамьи запасных.