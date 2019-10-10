Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
ГлавнаяСпорт

На Кубке мира по регби валлийский игрок двойным ударом нокаутировал партнера по сборной

Регби – игра контактная.

Уэльс - Фиджи
Фото: bookmaker-ratings.com.uа
Уэльс - Фиджи
В Японии проходит Кубок мира по регби.

Встреча в рамках 4-го тура группы D между командами Уэльса и Фиджи (14:7) запомнилась не только тем, что британцы, после своей победы обеспечили себе выход в четвертьфинал, но и одним жутким инцидентом.

На 57-й минуте поединка игроки сборной Уэльса Дэн Биггар и Лайам Уильямс в буквальном смысле не поделили мяч. Игроки бежали на летевший мяч и Биггар на полной скорости воткнулся в плечо товарища по команде.

Для верности Лайам еще и приземлился на многострадальную голову Биггара.

Пострадавший пролежал на газоне пока на поле ехал медицинский кар, однако после смог самостоятельно встать и покинуть поле под аплодисменты зрителей.

Однако из-за подозрения на сотрясение мозга врачи не позволили игроку продолжать матч, поэтому досматривал он его со скамьи запасных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также