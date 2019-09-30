"Грузия – это не Россия", – организаторов Кубка мира по регби подвергли критике

Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хэйг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира, который стартовал в Японии, из-за воспроизведения песни Валерия Меладзе на русском языке во время матча их команды против сборной Уругвая (33:7), информирует "Грузия Online".

Отметим, в том матче после каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали песню Меладзе под названием "Чего ты хочешь от меня".

Судя по всему, таким музыкальным фоном организаторы хотели поприветствовать "борджгалоснеби".

"Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия - это не Грузия, а Грузия - это не Россия. У нас разный язык, разная культура... Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу", - отметил австралийский специалист.

"Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась", - вторит своему наставнику Брегвадзе.

Кубок мира по регби проходит с 20 сентября по 2 ноября в 12-ти городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разделены на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира.