После разминки теннисист попытался применить свои новые навыки в борьбе с сумоистом.
В соревновании, которое больше смахивало на театрализованное представление, лидер мирового тенниса, несмотря на все свои усилия, так и не смог сдвинуть с места своего соперника.
Напомним, в сумо, для определения победителя каждой схватки используются два основных правила:
- коснувшийся первым земли любой частью тела, кроме стоп, считается проигравшим.
- коснувшийся первым земли за пределами круга считается проигравшим.
Лишь когда серб "усыпил бдительность" соперника, ему удался результативный прием, определивший победителя "поединка".
Ready? Play. 😂 @DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/Rxe0daarnA— ATP Tour (@ATP_Tour) 30 сентября 2019 г.