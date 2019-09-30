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В рамках рекламной кампании и подготовки к турниру ATP Rakuten Japan Open, который пройдет с 30-го сентября по 7 октября в "Стране Восходящего Солнца", первая ракетка мира Новак Джокович посетил в Токио тренировку профессиональных сумоистов.

После разминки теннисист попытался применить свои новые навыки в борьбе с сумоистом.

В соревновании, которое больше смахивало на театрализованное представление, лидер мирового тенниса, несмотря на все свои усилия, так и не смог сдвинуть с места своего соперника.

Напомним, в сумо, для определения победителя каждой схватки используются два основных правила:

коснувшийся первым земли любой частью тела, кроме стоп, считается проигравшим.

коснувшийся первым земли за пределами круга считается проигравшим.

Лишь когда серб "усыпил бдительность" соперника, ему удался результативный прием, определивший победителя "поединка".