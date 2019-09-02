Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Це лише початок
Це лише початок
ГлавнаяСпорт

US Open-2019: первая ракетка мира снялся с турнира

Новак Джокович покинул Нью-Йорк.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в матче 1/8 финала US Open-2019 в матче против швейцарца Стэна Вавринки (ATP, 23) был вынужден сняться с поединка в третьем сете из-за травмы плеча.

На момент прекращения борьбы Новак проигрывал 4:6, 5:7, 1:2.

Таким образом, турнир лишился действующего обладателя титула.

Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.

Отметим, что последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.

Добавим, что кампанию Вавринке в четвертьфинале уже составили россиянин Даниил Медведев, швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также