Фото: EPA/UPG Новак Джокович

На момент прекращения борьбы Новак проигрывал 4:6, 5:7, 1:2.

Таким образом, турнир лишился действующего обладателя титула.

Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.

Отметим, что последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.

Добавим, что кампанию Вавринке в четвертьфинале уже составили россиянин Даниил Медведев, швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.