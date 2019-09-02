На момент прекращения борьбы Новак проигрывал 4:6, 5:7, 1:2.
Таким образом, турнир лишился действующего обладателя титула.
Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.
Отметим, что последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.
Novak Djokovic has retired. Crowd boos. #USOpen pic.twitter.com/gaULqDl6CV— Omar Moore (@thepopcornreel) 2 сентября 2019 г.
Добавим, что кампанию Вавринке в четвертьфинале уже составили россиянин Даниил Медведев, швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.