Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Труднощі виховання
Труднощі виховання
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
ГлавнаяСпорт

Ломаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у Кэмпбелла

В итоге пояс поделили.

Ломаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у Кэмпбелла
Василий Ломаченко
Фото: Boxing Scene

Уже завтра в ночь, в Лондоне состоится бой в легком весе между чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Помимо поясов, которые принадлежат украинцу, на кону бедет стоять и вакантный пояс WBC.

На пресс-конференцию перед боем Василий принес два своих пояса. Также организаторы принесли вакантный пояс WBC, который тут же был оккупирован Люком.

Этот жест "доброй воли" очень не понравился украинцу и он попытался отобрать пояс во время фотографирования.

"Почему ты его держишь? Это мой пояс", - сказал Ломаченко Кэмпбеллу и взялся за пояс WBC с другой стороны.

При этом претендент не отпустил "добычу". Так и простояли два бойца, держась за один пояс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также