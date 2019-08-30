Уже завтра в ночь, в Лондоне состоится бой в легком весе между чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Помимо поясов, которые принадлежат украинцу, на кону бедет стоять и вакантный пояс WBC.

На пресс-конференцию перед боем Василий принес два своих пояса. Также организаторы принесли вакантный пояс WBC, который тут же был оккупирован Люком.

Этот жест "доброй воли" очень не понравился украинцу и он попытался отобрать пояс во время фотографирования.

"Почему ты его держишь? Это мой пояс", - сказал Ломаченко Кэмпбеллу и взялся за пояс WBC с другой стороны.

При этом претендент не отпустил "добычу". Так и простояли два бойца, держась за один пояс.