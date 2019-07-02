Ломаченко за следующий бой заработает рекордный гонорар в своей карьере

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн подтвердил бой своего подопечного против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко в Лондоне 31 августа.

Главным препятствием в переговорах между командами британца и украинца был гонорар Ломаченко, информирует Sport Arena.

Промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, настаивала на гонораре в размере 4 млн долл. Сторона Кэмпбелла считал эти условия неприемлемыми, но, в конце концов, согласилась на них.

Таким образом, украинский олимпийский чемпион заработает рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

Ломаченко и Кэмпбелл будут драться за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который остался вакантным после того, как от него отказался Майки Гарсия, перешедший в более тяжелую весовую категорию.