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"Марсель" отстранил чемпиона мира от тренировок из-за обвинения его Памелой Андерсон в домашнем насилии

С Адилем Рами клуб может разорвать контракт.

"Марсель" отстранил чемпиона мира от тренировок из-за обвинения его Памелой Андерсон в домашнем насилии
Адиль Рами
Фото: EPA/UPG

"Марсель" отстранил от тренировок клуба чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Адиля Рами из-за обвинения его бывшей подруги Памелы Андерсон, сообщает RMC.

"После того, как Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии, "Марсель" принял решение отстранить защитника от тренировок.

В клубе начали расследование, о чем футболист был уведомлен несколько недель назад. Руководство может разорвать контракт с 33-летним защитником.

Сам Рами отрицает все обвинение в его адрес, и разочарован действиями клуба", - сообщает издание.

Фото: Associated Press
Вместе с тем, на резонансные заявления 51-летней американской модели решила впервые отреагировать бывшая жена Рами – Сидони Бьемонт.

"За 6 лет супружеской жизни я никогда не видела агрессии в поведении Адиля Рами. Поэтому все обвинения Памелы Андерсон выглядят абсурдно", - заявила Сидони на своей официальной странице в Instagram.

В минувшем сезоне Рами сыграл за клуб 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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