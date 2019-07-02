"Марсель" отстранил чемпиона мира от тренировок из-за обвинения его Памелой Андерсон в домашнем насилии

"Марсель" отстранил от тренировок клуба чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Адиля Рами из-за обвинения его бывшей подруги Памелы Андерсон, сообщает RMC.
"После того, как Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии, "Марсель" принял решение отстранить защитника от тренировок.
В клубе начали расследование, о чем футболист был уведомлен несколько недель назад. Руководство может разорвать контракт с 33-летним защитником.
Сам Рами отрицает все обвинение в его адрес, и разочарован действиями клуба", - сообщает издание.
"За 6 лет супружеской жизни я никогда не видела агрессии в поведении Адиля Рами. Поэтому все обвинения Памелы Андерсон выглядят абсурдно", - заявила Сидони на своей официальной странице в Instagram.
В минувшем сезоне Рами сыграл за клуб 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.