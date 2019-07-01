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Украинская высотница установила уникальное мировое достижение

Ярослава Магучих преодолела высоту 2 метра.

Украинская высотница установила уникальное мировое достижение
Ярослава Магучих
Фото: european-athletics.org

Украинская высотница Ярослава Магучих с результатом 2 метра заняла 3-е место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

При этом Ярослава установила уникальное достижение - она стала самой юной прыгуньей в истории, которой покорилась высота в 2 метра.

Выше Магучих в Юджине показали результат только россиянка Мария Ласицкане (2,04), а также американка Вашти Каннингем, которая показала аналогичный результат с украинкой, но затратила меньшее количество попыток.

Также в секторе соревновалась еще одна украинка - Юлия Левченко, она с показателем 1.95 метра заняла четвертую позицию.

Напомним, что Ярослава с результатом 1,96 м. выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Она стала самой молодой золотой медалисткой в истории Бриллиантовой лиги.

Кроме того, Магучих является победительницей III юношеских летних Олимпийских игр, которые состоялись в прошлом году в Буэнос-айресе.

Рекорд Украины в прыжках высоту принадлежит Инге Бабаковой - 2,05 м. Кроме Бабаковой и Магучих, отметка 2,00 м покорилась только четырем украинкам - Юлии Левченко, Вите Степиной, Вите Паламар и Ирине Михальченко.

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