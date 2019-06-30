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Ферстаппен на Red Bull прервал победную серию Mercedes в Формуле-1

Автомобиль с двигателем Honda впервые с 2006 года выиграл Гран-При.

Макс Ферстаппен
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен
Голландец Макс Ферстаппен на Red Bull одержал победу на Гран-При Австрии, прервав победную серию Mercedes из восьми гонок подряд в нынешнем сезоне Формулы-1.

Ферстаппен был вторым на старте, но ужасно начал гонку, пропустив вперед пятерых соперников. Несмотря на это, ему удалось не только вернуть свою позицию, но и за два круга до финиша выйти в лидеры.

Эта победа стала также первой для двигателей Honda с 2006 года, когда у японцев еще была собственная команда.

Монегаск Шарль Леклер на Ferrari, стартовавший с поула, приехал вторым, а третью ступень на подиуме занял финн Валттери Боттас, выступающий за Mercedes.

Следом финишировал немец Себастьян Феттель на Ferrari, тогда как действующий чемпион мира и лидер текущего сезона англичанин Льюис Хэмилтон был только пятым.

Лучшим среди остальных стал Ландо Норрис на McLaren, которому удалось опередить второго пилота Red Bull Пьера Гасли.

Также в очках финишировали Карлос Сайнс (McLaren), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Антонио Джовиннаци (Alfa Romeo).

После девяти гонок у Хэмилтона 197 очков, у Боттаса - 166, у Ферстаппена - 126, у Феттеля - 123, у Леклера - 105.

Следующий Гран-При примет Великобритания 14 июля.

Обновление. Highlights гонки - на официальном сайте Ф1.

Стоит отметить, что Ферстаппен во время своего обгона Леклера колесом зацепил болид монегаска, в результате чего болид "Феррари" вылетел с трассы. 

Этот инцидент не остался без внимания стюардов, поэтому победитель гонки утвержден предварительно, и еще может поменяться, если будет доказана вина голландца.

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