Ферстаппен был вторым на старте, но ужасно начал гонку, пропустив вперед пятерых соперников. Несмотря на это, ему удалось не только вернуть свою позицию, но и за два круга до финиша выйти в лидеры.
⚔️⚔️⚔️— Formula 1 (@F1) June 30, 2019
After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc
The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN
Монегаск Шарль Леклер на Ferrari, стартовавший с поула, приехал вторым, а третью ступень на подиуме занял финн Валттери Боттас, выступающий за Mercedes.
Следом финишировал немец Себастьян Феттель на Ferrari, тогда как действующий чемпион мира и лидер текущего сезона англичанин Льюис Хэмилтон был только пятым.
Лучшим среди остальных стал Ландо Норрис на McLaren, которому удалось опередить второго пилота Red Bull Пьера Гасли.
Также в очках финишировали Карлос Сайнс (McLaren), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Антонио Джовиннаци (Alfa Romeo).
Следующий Гран-При примет Великобритания 14 июля.
Обновление. Highlights гонки - на официальном сайте Ф1.
Стоит отметить, что Ферстаппен во время своего обгона Леклера колесом зацепил болид монегаска, в результате чего болид "Феррари" вылетел с трассы.
Этот инцидент не остался без внимания стюардов, поэтому победитель гонки утвержден предварительно, и еще может поменяться, если будет доказана вина голландца.