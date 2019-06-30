Автомобиль с двигателем Honda впервые с 2006 года выиграл Гран-При.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен

Ферстаппен был вторым на старте, но ужасно начал гонку, пропустив вперед пятерых соперников. Несмотря на это, ему удалось не только вернуть свою позицию, но и за два круга до финиша выйти в лидеры.

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After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc



The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Эта победа стала также первой для двигателей Honda с 2006 года, когда у японцев еще была собственная команда.

Монегаск Шарль Леклер на Ferrari, стартовавший с поула, приехал вторым, а третью ступень на подиуме занял финн Валттери Боттас, выступающий за Mercedes.

Следом финишировал немец Себастьян Феттель на Ferrari, тогда как действующий чемпион мира и лидер текущего сезона англичанин Льюис Хэмилтон был только пятым.

Лучшим среди остальных стал Ландо Норрис на McLaren, которому удалось опередить второго пилота Red Bull Пьера Гасли.

Также в очках финишировали Карлос Сайнс (McLaren), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Антонио Джовиннаци (Alfa Romeo).

После девяти гонок у Хэмилтона 197 очков, у Боттаса - 166, у Ферстаппена - 126, у Феттеля - 123, у Леклера - 105.

Следующий Гран-При примет Великобритания 14 июля.

Обновление. Highlights гонки - на официальном сайте Ф1.

Стоит отметить, что Ферстаппен во время своего обгона Леклера колесом зацепил болид монегаска, в результате чего болид "Феррари" вылетел с трассы.

Этот инцидент не остался без внимания стюардов, поэтому победитель гонки утвержден предварительно, и еще может поменяться, если будет доказана вина голландца.