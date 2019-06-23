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Mercedes выиграл восьмую подряд гонку Формулы-1

"Серебряные стрелы" остаются непобедимыми.

Команда Mercedes выиграла восьмую подряд гонку Формулы-1 в сезоне 2019 года благодаря победе Льюиса Хэмилтона на Гран-При Франции.

Фото: EPA/UPG
Гонщик Mercedes стартовал с поул-позишн, сохранил лидерство в первом повороте и был вне конкуренции по ходу всей дистанции. К финишу британец оторвался на 18 секунд от партнера по команде Валттери Боттаса.

Боттас финишировал вторым и внес свой вклад в шестой из восьми возможных дублей Mercedes в нынешнем сезоне. Пилот Ferrari Шарль Леклер, как в Бахрейне и Канаде, замкнул пьедестал.

Четвертым стартовал и финишировал гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен. 

После старта с 7-й позиции на пятое место поднялся лидер "Скудерии Феррари" Себастьян Феттель, он же заработал бонусный балл за быстрейший круг.

Лучшим из остальных на финише Гран При Франции стал гонщик McLaren Карлос Сайнс.

Также в очках финишировали Даниэль Риккардо (Renault), Кими Райкконен (Alfa Romeo), Нико Хюлькенберг (Renault) и Ландо Норрис (McLaren).

После восьми гонок Хэмилтон лидирует с 187 очками, у Боттаса - 151, у Феттеля - 111, у Ферстаппена - 100.

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Источник: Autosport
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