В "Реале" очередной скандал: новоиспеченный игрок поставил лайк под записью с призывом выгнать старожила команды

Дело в том, что пользователи Twitter увидели лайк, который игрок сборной Франции поставил под постом с призывом исключить из команды одного из старожилов, хавбека Лукаса Васкеса.
"Лукас должен быть исключен из команды", - написано в записи.
Ферлан Менди поступил опрометчиво откровенно.
Дело в том, что пользователи Twitter увидели лайк, который игрок сборной Франции поставил под постом с призывом исключить из команды одного из старожилов, хавбека Лукаса Васкеса.
"Лукас должен быть исключен из команды", - написано в записи.