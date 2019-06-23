В "Реале" очередной скандал: новоиспеченный игрок поставил лайк под записью с призывом выгнать старожила команды

Фото: EPA/UPG Ферлан Менди

Новичок мадридского "Реала" Ферлан Менди, купленный у "Лиона" за 48 млн евро, уже успел угодить в нелицеприятную ситуацию.

Дело в том, что пользователи Twitter увидели лайк, который игрок сборной Франции поставил под постом с призывом исключить из команды одного из старожилов, хавбека Лукаса Васкеса.

Фото: twitter

"Лукас должен быть исключен из команды", - написано в записи.