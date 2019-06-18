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В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды

"Королевскому" клубу грозят проблемы с правилом финансового фэйр-плей.

В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды

Четыре футболиста мадридского "Реала", с которыми клуб планирует расстаться в летнее межсезонье, отказались покидать команду, сообщает sport.es.

По информации издания - это Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Дани Себальос. Игроки дали четко понять руководству клуба и лично главному тренеру Зинедину Зидану, что не станут менять клубную прописку, даже если не получат достаточной игровой практики в следующем сезоне.

Отметим, что из-за демарша игроков у команды могут возникнуть проблемы с правилом финансового фэйр-плей - "бланкос" ударно потрудились на летнем трансферном рынке, купив уже шестерых футболистов на 350 млн евро. Сегодня "Реал" официально объявил о подписании 18-летнего вингера "Сантоса" Родриго Гоэса. Трансфер бразильца обошелся мадридскому клубу в 45 млн евро.

Родриго Санчес
Фото: realmadrid.com
Родриго Санчес
Кроме того, Зидан упорно хочет переманить в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" своего соотечественника Поля Погба, стоимость которого оценивается в 150 млн фунтов.

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