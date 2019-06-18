В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Вера в одиночество
Вера в одиночество
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
ГлавнаяСпорт

Во Франции по подозрению в коррупции задержали экс-президента УЕФА Мишеля Платини

Чиновника подозревают в коррупции при выборе Катара для проведения ЧМ-2022.

Во Франции по подозрению в коррупции задержали экс-президента УЕФА Мишеля Платини
Фото: EPA/UPG

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания Mediapart, Платини был взят под стражу 18 июня во Франции. По делу, в статусе "свободного подозреваемого" также проходит политик, бывший глава МВД Франции при президенте Николя Саркози Клод Геан.

Весной 2015 года в ФИФА произошел коррупционный скандал. Тогда в Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников организации, их подозревали в получении взяток. Расследование касалось возможной коррупции при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. 

22-й по счету чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году. Катар получил право принять ЧМ в 2010 году, когда Платини занимал должность президента УЕФА.

Мишель Платини занимал должность президента УЕФА с 2007 по 2015 годы. В 2015 году его, а также бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Позже дисквалификация француза была сокращена вдвое. 

Блаттера подозревали в том, что он незаконно перевел 2 млн швейцарских франков на личные счета Платини в 2011 году.

Сами подозреваемые отрицали вину. Они утверждали, что это была плата Платини за его работу советником Блаттера в 1998–2002 годах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также