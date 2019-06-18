Во Франции по подозрению в коррупции задержали экс-президента УЕФА Мишеля Платини

Чиновника подозревают в коррупции при выборе Катара для проведения ЧМ-2022.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания Mediapart, Платини был взят под стражу 18 июня во Франции. По делу, в статусе "свободного подозреваемого" также проходит политик, бывший глава МВД Франции при президенте Николя Саркози Клод Геан.

Весной 2015 года в ФИФА произошел коррупционный скандал. Тогда в Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников организации, их подозревали в получении взяток. Расследование касалось возможной коррупции при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

22-й по счету чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году. Катар получил право принять ЧМ в 2010 году, когда Платини занимал должность президента УЕФА.

Мишель Платини занимал должность президента УЕФА с 2007 по 2015 годы. В 2015 году его, а также бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Позже дисквалификация француза была сокращена вдвое.

Блаттера подозревали в том, что он незаконно перевел 2 млн швейцарских франков на личные счета Платини в 2011 году.

Сами подозреваемые отрицали вину. Они утверждали, что это была плата Платини за его работу советником Блаттера в 1998–2002 годах.