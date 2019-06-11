Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ

Рада затверджує висновки щодо звітів НАБУ, делегує двох представників до складу Дисциплінарної комісії та трьох – до складу конкурсних комісій. Хоча у цих комісій представники РГК не мають більшості, та раніше представники НАБУ дослухалися до їхнього думки, розповідають колишні члени Ради. Представники антикорупційних організацій, які цього року не потрапили до РГК, попереджають, що новообрані кандидати можуть використовувати Раду у політичних цілях. Та у партії кажуть – працюватимуть виключно на благо боротьби з корупцією.

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро (РГК НАБУ) оновила свій склад. Раз на рік членів до РГК обирають онлайн голосуванням. Цього року 14 із 15 місць взяли кандидати, яких публічно закликала підтримати політична партія “Демократична сокира”, яка на президентських виборах активно підтримувала Петра Порошенка . Антикорупційні активісти вже встигли назвати це узурпацією РГК, що може вплинути на її неупередженість.

“Демсокирна” більшість

До складу РГК увійшли кандидати від семи організацій – “Астартес”, “Ветеранське Братерство”, “Громадський люстраційний комітет”, “Демократична сокира орди”, “Ксенос”, “Сорорітас”, “Рух Ветеранів України”. Шістьох з них (окрім “Громадського люстраційного комітету”) підтримувала політична партія “Демократична сокира”, закликаючи голосувати за своїх кандидатів.

Ветеранські організації делегували, зокрема, лідера праворадикальної організації “С14” Євгена Карася та речника парамілітарного формування “Муніципальна варта Києва” Антона Колумбета. Ці утворення нападали на ромські поселення та перешкоджали проведенню “Маршу рівності”.

До Ради також обрали ветерана АТО Сергія Артьомова, який є членом виконкому Житомирської міської ради. “Навіщо мені це потрібно? Для того щоб навести лад у країні. Бо цей безлад набрид - ці схеми корупційні в печінках сидять”, – так Артьомов пояснює свою мотивацію балотуватися до РГК та запевняє, що готовий вийти з виконкому міськради, оскільки представники місцевого самоврядування не можуть бути членами РГК.

Загалом до Ради НАБУ обрали п'ятьох ветеранів. Ще дев'ятьох кандидатів висунули організації, створені прихильниками “Демсокири”. Положення про РГК передбачає, що кожна організація може висувати не більше трьох представників, аби ніхто не мав монополії. Щоб обійти заборону, представники партії зареєстрували 11 травня три організації – “Астартес”, “Сорорітас”, “Ксенос”. У “Демсокирі” не приховують, що ці ГО створили спеціально під голосування.

“Така норма закону. Не було б цих умов – три людини від однієї ГО – подавалися б від ГО по 10-15 людей. Чому б і ні? Просто так написано положення. Це ж не ми його писали. Як бачите, не спрацювали ці передумови. Ні в чому закон не порушено”, – коментує медіа-юристка Тетяна Локацька, яка у “Демсокирі” відповідає за боротьбу з корупцією. Локацька, як і її колеги з організації “Демократична сокира орди” Максим Діжечко та Анатолій Мазур, потрапить до РГК уже вдруге. Члени РГК попереднього скликання розповідають, що з представниками “Демсокира орди” конфліктів не мали та працювали конструктивно. Однак тепер проблема в іншому: представники антикорупційних організацій вважають дії політичної партії нечесними.

Фото: kp.ua Анатолій Мазур

“Вони хизуються тим, що фактично порушули засади, дух РГК, обійшовши заборону на представництво більше трьох людей від однієї організації. Мені здається ця історія неприпустимою. Вони можуть називати це “хакнути систему”, але суть від цього не зміниться”, – вважає голова організації “Платформа Громадський контроль” Артем Романюков, який був у четвертому (попередньому) складі РГК.

Член “Всеукраїнського об’єднання “Автомайдан”, адвокат Роман Маселко, який входив до РГК третього скликання, обурюється, що організації “Демсокири” не мають досвіду у сфері боротьби з корупцією і були зареєстровані незадовго до виборів. У положенні про Раду сказано, що висувати своїх кандидатів можуть “об'єднання, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та протидією корупції”.

“Вони зробили це у грубий, цинічний спосіб, зареєструвавши три організації, які, очевидно, є фейковими, бо не здійснювали діяльності, а створені для того, щоб делегувати представників. Вони використовують брудні методи й імітують боротьбу з корупцією”, – пояснює свою позицію Роман Маселко.

Фото: Facebook Роман Маселко

Адвокатка, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Тетяна Козаченко, яка також пройшла до РГК, більш стримана у коментарях.

“Це не заборонено законом. Для того, щоб й етичність не порушували, треба ті рамки вносити у законодавче поле. Якщо людина отримала голоси – це означає, що вона має право бути у РГК. Якщо НАБУ і держава хочуть підвищити рівень прозорості Ради, треба щоб вводили нові фільтри”, – пояснює Козаченко, яка стане єдиною членкинею в РГК, не підтримуваною “Демсокирою”. Адвокатка додає: вирішила ще раз балотуватися до РГК, бо має ідеї для вдосконалення роботи органу.

“Там не так багато там правників, тобто, тих осіб, які розуміють правові підстави процесів. Бути винятково членом громадськості і не мати юридичної освіті – це може заважати правильно вивчати документи чи ухвалювати доречні рішення щодо дисциплінарної відповідальності”, – вважає адвокатка.

Політична РГК?

“Рада громадського контролю здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності”, – ідеться у положенні про РГК.

Формально обрані кандидати дотримуються вимоги. Як стверджує Тетяна Локацька, ніхто з них не є членом партії. Опоненти ж дорікають, що кандидатів публічно підтримувала “Демсокира”. На це Локацька відповідає: представників антикорупційних організацій теж підтримували народні депутати та й інші члени Ради мали політичні вподобання.

Фото: facebook/Татьяна Локацкая. Тетяна Локацька

“Нам і минулого року казали: “Мовляв, заходять партійці. Вони будуть розвалювати НАБУ, саботувати роботу РГК, не ходити на комісії”. Як виявилося, ми себе геть інакше поводили. Нічого не розвалювали. Не думаю, що цього буде інакше. Ні у кого немає цілі щось розвалювати. Є ціль, щоб антикорупційні органи працювали”, – запевняє Тетяна Локацька.

Антикорупціонери натомість побоюються, що приклад “Демсокири” може “надихнути” інших політиків таким чином взяти під контроль Раду.

“Проблема у тому, що ці люди прямо не приховуючи стали членами завдяки підтримці партії “Демосокира”. Вони також не приховують, що як політична сила планують брати участь у виборах, боротися за владу. На мою думку, це неприпустимо. Навіть хороші люди не можуть приходити у РГК під лозунгами політичної партії. НАБУ має бути поза політикою. Вони відкрили скриньку Пандори – на наступних виборах зможуть змагатися партія Ляшка, “Слуга народу” чи “Батьківщини” – чому ні. Це заперечує самі основи громадянського суспільства”, – вважає Роман Маселко.

Партія “Демсокира” підтримуватиме на виборах до Верховної ради кандидатів-мажоритарників, серед них обрані до РГК Анатолій Мазур, Максим Діжечко та Антон Колумбет. Діжечко каже, що на час передвиборчої кампанії не призупинятиме свого членства у Раді, а вийде з РГК, якщо пройде до парламенту.

Артем Романюков пояснює: небезпека кандидатів від політичних партій може призвести до упереджних рішень у РГК.

“Наприклад, кандидат цієї партії стає посадовцем і НАБУ заводить провадження. Про неупереджене ставлення годі говорити. Якщо детектив припуститься процесуальної помилки, то яку позицію буде займати РГК? Окрім того, ми знаємо що у цієї партії тепле ставлення до минулого президента. Зараз багато проваджень проти оточення Порошенка. Для мене неочевидно, як будуть поводитися ці люди у випадку цих проваджень”, – застерігає Романюков.

Та справа у зв'язках не лише з попередньою владою, а й з попередниками попередників.

Фото: facebook/Демократична Сокира

Зв'язки з БПП і Партією регіонів

Партію “Демократична сокири” заснували українські блогери у кінці 2018 року, проголосивши своїм головним інструментом “тролінг”. За цей час вони провели декілька глузливих акцій. Голова партії – Ігор Щедрін, члени політичної ради – Олександр Нойнець Антон Швець, Віктор Трегубов, Юрій Гудименко.

Гудименко – блогер, учасник Євромайдану у Запоріжжі. У 2016-2017 роках очолював агітаційний департамент Запорізької територіальної організації партії “Солідарність” – БПП”, був помічником народного депутата від БПП Ігоря Артюшенка.

Нойнець і Щедрін є засновниками сайту “Петро й Мазепа”, Трегубов – його головним редактором, Швець – автором матеріалів на сайті. До редколегії видання також входить Дмитро Подтуркін – співзасновник сайту. Подтуркін був медичним лобістом та радником колишньої міністерки охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової, яку підозрюють у розтраті 6 млн гривень бюджетних коштів на махінаціях із закупівлями ліків.

З регіоналами працював і Нойнець. Він був піарником екс-нардепа Юрія Іванющенка, якого ЗМІ називали кримінальним авторитетом “Юрою Єнакієвським”, наближеним до оточення Януковича. Після Майдану Нойнець був піарником Юрія Бірюкова у Миколаєві – радника Петра Порошенка.

Фото: Александр Рудоманов Акція Демсокири ‘Безсмертний Грут’ як альтернатива ‘Безсмертному полку’, Київ, 9 Травня 2019

Чого очікувати?

Прихильники “Демсокири” запевняють, що будуть у РГК ефективно працювати у сфері боротьби з корупцією.

Одна з найважливіших функцій РГК – участь у конкурсних комісіях, які відбирали співробітників НАБУ. Основну роботу у цій сфері зробили перші склади Ради, які допомагали формувати НАБУ. Зараз же залишилося не так багато вакансій, а ключові з них уже визначені. Зрештою, РГК не має більшості у комісіях, тож представники “Демсокири” не вирішуватимуть одноосібно.

Адвокат Роман Маселко хоча й попереджає про загрозу саботажу роботи комісій, домовленостей чи затягування, та додає: можливо, “Демсокира” більш бойова у Facebook, ніж на практиці.

“Я думаю, вони зосередяться на тому, що вміють, – піднімати хайп на факапах НАБУ, і це піде тільки на користь бюро і їхній політичній партії”, – вважає Артем Романюков.

Тетяна Козаченко припускає, що від нових членів Ради можливі “несподівані ідеї”, які можуть оновити РГК.

Та аби жодна політична партія не змогла знову у майбутньому взяти більшість у Раді громадського контролю, антикорупціонери радять внести зміни до положення про РГК. Адже де-юре “Демсокира” монополізувала Раду законно.