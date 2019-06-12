ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - "ЗА ЖИЗНЬ"

«Оппозиционная платформа -«За жизнь», руководствуясь интересами украинского народа и украинского государства, осознавая угрозы и вызовы, стоящие перед страной, идет на выборы, чтобы вернуть мир и стабильность.Эта программа является честным общественным договором между партией «Оппозиционная платформа -«За жизнь» и украинским народом.
МИР. Единство. Консолидация.Пять лет власть систематически нарушала права и ограничивала свободы миллионов украинских граждан. Политика языковых квот, запретов и притеснений, вмешательство властей в дела религиозных общин раскалывали украинское общество, унижали честь и достоинство людей.
"Оппозиционная платформа - «За жизнь» прекратит политику дискриминации, ксенофобии и радикализма.
Первоочередные шаги:
- введение моратория на вопросы, которые раскалывают страну;
- применение формулы национального успеха, где в числителе - вопрос языка, истории, веры, а в знаменателе - вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной, позволит консолидировать общество;
- политика примирения и согласия позволит объединить украинцев от Запада к Востоку и от Севера до Юга, «сшить» страну.Мирное урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса.
Путем диалога и компромиссов прекратим боевые действия, обеспечим политическое урегулирование конфликта и вернем людей Донбасса через их сознание, обеспечив гарантии безопасности.
Первоочередные шаги:
- обеспечение прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва;
- прекращение экономической блокады Донбасса;
- выполнение Минских соглашений, предоставление Донбассу автономного статуса в составе Украины;
- принятие Закона об амнистии, закона о выборах и закона о свободной экономической зоне в Донбассе.
Реализация плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины - путь к установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины - на Донбасс.
Украина - правовое демократическое государство.
Обеспечим реальное народовластие. Вернем гражданам Украины право говорить, учиться на русском и языках национальных меньшинств. Остановим вмешательство государства в дела церкви.
Первоочередные шаги:
- принятие Закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе»;
- отмена антикоррупционных, дискриминационных законов о языке, образовании, переименовании церкви;
- обжалование и отмена пакета законов о декоммунизации, люстрации и тому подобное. Освобождение всех политических заключенных предыдущего режима;
- снятие неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов, судей, принятие закона о временных следственных комиссиях ВР. Все должны быть равны перед законом.
Всеукраинские и местные референдумы станут «дамокловым мечом» для власти и заставят чиновников и политиков работать в интересах народа. На референдумах народ сможет выражать недоверие Президенту, Кабмину и Верховной Раде, и таким образом отправлять их в отставку, принимать решение об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов.
Эффективная власть.
Главное условие для позитивных изменений - формирование опытной и ответственной перед народом власти!
Первоочередные шаги:
- проведение реформы политической системы, обеспечение перехода к парламентской республике и расширение полномочий местного самоуправления. Областные и районные советы получат возможность создавать исполнительные комитеты, а люди - право на прямых выборах выбирать руководителей региональной власти;
- обеспечение независимости судебной ветви власти;
- переход от коррупционной смешанной избирательной системы к пропорциональной системе с открытыми списками;
- реформа правоохранительной системы, создание муниципальной полиции с прямой выборностью ее руководителей;
- усиление уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений государственными чиновниками.
Политика экономического прагматизма.
Политика экономического прагматизма должна стать основой деятельности Верховной Рады Украины и сформированного ею правительства.
Первоочередные шаги:
- введение налоговой реформы и создания свободных экономических зон;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и введение особого режима инвестиционной деятельности;
- введение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль;
- снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса;
- сохранение земли в собственности украинских селян. Открытие рынка с / х земли - только по результатам общенационального референдума;
- борьба с монополизмом, рейдерством и нечестной конкуренцией;
- остановка деиндустриализации, деградации и деинтеллектуализации страны.
Целью партии в области экономической политики является возрождение Украины как современного индустриального государства с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью, высокими социальными стандартами и высоким уровнем жизни граждан.
«Нет!» политике тарифного геноцида.
Главный приоритет - борьба с бедностью и социальная защита населения.
Первоочередные шаги:
- снижение тарифов на газ для населения Украины до 3800 - 4000 грн. за тыс. куб. м. за счет прямых поставок газа из РФ, использование для нужд населения газа украинской добычи;
- списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установление справедливых субсидий;
- повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 гривен;
- повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка - 100000 гривен, за второго - 200 000 гривен, за третьего и последующих - 400 000 гривен;
- введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц;
- установление необлагаемого дохода физических лиц на уровне минимальной заработной платы.
Мы преодолеем бедность, восстановим льготы и обеспечим достойную государственную помощь всем уязвимым категориям населения.
Развитие социального государства. Качественное образование.
Первоочередные шаги:
- возможность учиться на родном языке;
- постепенный переход к обязательной профильной специализации в средней школе;
- финансирование учреждений профессионально-технического образования из госбюджета;
- стимулирование частных заведений.
Доступная медицина.
Первоочередные шаги:
- постепенный переход к страховой медицине за счет уменьшения налоговой нагрузки на работодателей;восстановление доступной медицинской помощи по принципу «от села - в столицу»;
- обеспечение неотложной медицинской помощью;
- достойная зарплата, достойные условия труда - залог возвращения в Украину уникальных специалистов.
Лечить должны врачи, а не парамедики. Государство должно развивать не «телемедицину», а систему здравоохранения.
Внешняя политика мира, партнерства и безопасности.
Гарантируем возврат к политике многовекторности. Основным внешнеполитическим приоритетом станет защита интересов Украины - прежде всего в вопросах экономики, развития, привлечения инвестиций и роста благосостояния граждан.
Первоочередные шаги:
- обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как это предусмотрено разделом IХ Декларации о государственном суверенитете Украины;
- прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с РФ и странами СНГ;
- пересмотр условий участия Украины во Всемирной торговой организации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом;
- сохранение транзитного потенциала страны, создание трехстороннего газотранспортного консорциума.
Мы способны возродить страну, потому что:
Наша команда - это высокопрофессиональные, опытные специалисты по вопросам конституционного права и государственного строительства, это антикризисные менеджеры и эффективные управленцы.
Мы остановим боевые действия, защитим социальные права украинских граждан, прекратим тарифный геноцид, спишем населению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, установим справедливые тарифы, обеспечим социальную защиту граждан и обеспечим экономическое развитие и укрепление социального государства.
Формула национального успеха позволит объединить народ и обеспечить Украине достойное место на международной арене.