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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - "ЗА ЖИЗНЬ"

«Оппозиционная платформа -«За жизнь», руководствуясь интересами украинского народа и украинского государства, осознавая угрозы и вызовы, стоящие перед страной, идет на выборы, чтобы вернуть мир и стабильность.Эта программа является честным общественным договором между партией «Оппозиционная платформа -«За жизнь» и украинским народом.

МИР. Единство. Консолидация.Пять лет власть систематически нарушала права и ограничивала свободы миллионов украинских граждан. Политика языковых квот, запретов и притеснений, вмешательство властей в дела религиозных общин раскалывали украинское общество, унижали честь и достоинство людей.

"Оппозиционная платформа - «За жизнь» прекратит политику дискриминации, ксенофобии и радикализма.

Первоочередные шаги:

  • введение моратория на вопросы, которые раскалывают страну;
  • применение формулы национального успеха, где в числителе - вопрос языка, истории, веры, а в знаменателе - вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной, позволит консолидировать общество;
  • политика примирения и согласия позволит объединить украинцев от Запада к Востоку и от Севера до Юга, «сшить» страну.Мирное урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса.

Путем диалога и компромиссов прекратим боевые действия, обеспечим политическое урегулирование конфликта и вернем людей Донбасса через их сознание, обеспечив гарантии безопасности.

Первоочередные шаги:

  • обеспечение прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва;
  • прекращение экономической блокады Донбасса;
  • выполнение Минских соглашений, предоставление Донбассу автономного статуса в составе Украины;
  • принятие Закона об амнистии, закона о выборах и закона о свободной экономической зоне в Донбассе.

Реализация плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины - путь к установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины - на Донбасс.

Украина - правовое демократическое государство.

Обеспечим реальное народовластие. Вернем гражданам Украины право говорить, учиться на русском и языках национальных меньшинств. Остановим вмешательство государства в дела церкви.

Первоочередные шаги:

  • принятие Закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе»;
  • отмена антикоррупционных, дискриминационных законов о языке, образовании, переименовании церкви;
  • обжалование и отмена пакета законов о декоммунизации, люстрации и тому подобное. Освобождение всех политических заключенных предыдущего режима;
  • снятие неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов, судей, принятие закона о временных следственных комиссиях ВР. Все должны быть равны перед законом.

Всеукраинские и местные референдумы станут «дамокловым мечом» для власти и заставят чиновников и политиков работать в интересах народа. На референдумах народ сможет выражать недоверие Президенту, Кабмину и Верховной Раде, и таким образом отправлять их в отставку, принимать решение об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов.

Эффективная власть.

Главное условие для позитивных изменений - формирование опытной и ответственной перед народом власти!

Первоочередные шаги:

  • проведение реформы политической системы, обеспечение перехода к парламентской республике и расширение полномочий местного самоуправления. Областные и районные советы получат возможность создавать исполнительные комитеты, а люди - право на прямых выборах выбирать руководителей региональной власти;
  • обеспечение независимости судебной ветви власти;
  • переход от коррупционной смешанной избирательной системы к пропорциональной системе с открытыми списками;
  • реформа правоохранительной системы, создание муниципальной полиции с прямой выборностью ее руководителей;
  • усиление уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений государственными чиновниками.

Политика экономического прагматизма.

Политика экономического прагматизма должна стать основой деятельности Верховной Рады Украины и сформированного ею правительства.

Первоочередные шаги:

  • введение налоговой реформы и создания свободных экономических зон;
  • формирование благоприятного инвестиционного климата и введение особого режима инвестиционной деятельности;
  • введение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль;
  • снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса;
  • сохранение земли в собственности украинских селян. Открытие рынка с / х земли - только по результатам общенационального референдума;
  • борьба с монополизмом, рейдерством и нечестной конкуренцией;
  • остановка деиндустриализации, деградации и деинтеллектуализации страны.

Целью партии в области экономической политики является возрождение Украины как современного индустриального государства с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью, высокими социальными стандартами и высоким уровнем жизни граждан.

«Нет!» политике тарифного геноцида.

Главный приоритет - борьба с бедностью и социальная защита населения.

Первоочередные шаги:

  • снижение тарифов на газ для населения Украины до 3800 - 4000 грн. за тыс. куб. м. за счет прямых поставок газа из РФ, использование для нужд населения газа украинской добычи;
  • списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установление справедливых субсидий;
  • повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 гривен;
  • повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка - 100000 гривен, за второго - 200 000 гривен, за третьего и последующих - 400 000 гривен;
  • введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц;
  • установление необлагаемого дохода физических лиц на уровне минимальной заработной платы.

Мы преодолеем бедность, восстановим льготы и обеспечим достойную государственную помощь всем уязвимым категориям населения.

Развитие социального государства. Качественное образование.

Первоочередные шаги:

  • возможность учиться на родном языке;
  • постепенный переход к обязательной профильной специализации в средней школе;
  • финансирование учреждений профессионально-технического образования из госбюджета;
  • стимулирование частных заведений.

Доступная медицина.

Первоочередные шаги:

  • постепенный переход к страховой медицине за счет уменьшения налоговой нагрузки на работодателей;восстановление доступной медицинской помощи по принципу «от села - в столицу»;
  • обеспечение неотложной медицинской помощью;
  • достойная зарплата, достойные условия труда - залог возвращения в Украину уникальных специалистов.

Лечить должны врачи, а не парамедики. Государство должно развивать не «телемедицину», а систему здравоохранения.

Внешняя политика мира, партнерства и безопасности.

Гарантируем возврат к политике многовекторности. Основным внешнеполитическим приоритетом станет защита интересов Украины - прежде всего в вопросах экономики, развития, привлечения инвестиций и роста благосостояния граждан.

Первоочередные шаги:

  • обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как это предусмотрено разделом IХ Декларации о государственном суверенитете Украины;
  • прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с РФ и странами СНГ;
  • пересмотр условий участия Украины во Всемирной торговой организации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом;
  • сохранение транзитного потенциала страны, создание трехстороннего газотранспортного консорциума.

Мы способны возродить страну, потому что:

Наша команда - это высокопрофессиональные, опытные специалисты по вопросам конституционного права и государственного строительства, это антикризисные менеджеры и эффективные управленцы.

Мы остановим боевые действия, защитим социальные права украинских граждан, прекратим тарифный геноцид, спишем населению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, установим справедливые тарифы, обеспечим социальную защиту граждан и обеспечим экономическое развитие и укрепление социального государства.

Формула национального успеха позволит объединить народ и обеспечить Украине достойное место на международной арене.

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