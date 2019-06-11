Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
ГлавнаяПолитика

Зеленский уволил начальника СБУ в Волынской области

Причина увольнения Юрия Фелонюка в документе не указывается.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области Юрия Фелонюка.

Об этом говорится в указе № 395, опубликованном на сайте главы государства.

40-летний Юрий Фелонюк занимал должность начальника СБУ в Волынской области с 2015 года. Причина его увольнения в документе не указывается.Ранее сегодня Владимир Зеленский уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского, а также руководителей пяти областных управлений СБУ - в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

По словам замглавы Администрации Президента Руслана Рябошапки, сотрудники СБУ уволены "за неудовлетворительные показатели в борьбе с контрабандой".

10 июня Зеленский уволил начальника ровенского облуправления СБУ Василия Бедрия.

Напомним, что Зеленский за последнее время уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук и начальник киевского управления Олег Валендюк.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также