ЕСПЧ обязал Россию поместить крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

Крымскотатарский активист тяжело болен, его жизнь в опасности.

Европейский суд по правам человека призвал российское правительство придерживаться конституционных прав, и переместить тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова в больницу.

Об этом сообщается в документе ЕСПЧ, передает ATR.

"11 июня суд в лице исполнительного судьи постановил, что для благоприятного рассмотрения дела и в интересах сторон суд указывает российскому правительству по закону 39, что они должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в госпиталь для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения", - говорится в сообщении.

Суд напомнил, что факт нарушения сторон мер изложенных в законе 39 может нести нарушение Статьи 34 Конвенции.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев заявил, что направит это решение следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой, передает Крым.Реалии.

"Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - сказал адвокат.

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Эдему Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Как сообщалось, суд в Крыму продлил арест тяжелобольному Эдему Бекирову до 12 августа. Следователь заявил, что следствие не располагает материалами, которые доказывали бы невозможность содержания Бекирова в СИЗО.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).