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Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву задержали на въезде в Крым

После попытки взять отпечатки пальцев Алиеву отпустили.

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву задержали на въезде в Крым
Гульсум Алиева (в центре) с матерью Наджие Алиевой и адвокатом Алексеем Ладиным
Фото: Крымская солидарность

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву задержали на админгранице с Крымом при въезде на полуостров, но вскоре отпустили.

Как сообщает корреспондент LB.ua, Алиеву задержали, поскольку её не вынесли из списков розыска за давно закрытое дело по статье 282 уголовного кодекса российской федерации. (обвинение в «возбуждении ненависти либо вражды» было предъявлено за пост в фейсбуке).

Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ. Ее доставили в отделение полиции в Армянске, пытались взять отпечатки пальцев и отпустили. 

Гульсум Алиева является дочерью фигуранта Ялтинского дела Хизб-ут Тахрир Муслима Алиева. В доме Алиевых российские силовики 2 раза проводили обыск.

Напомним, вчера в Крыму прошёл ряд обысков в Симферополе, Белогорском районе и в Алуште, в ходе которых было задержано 8 крымских татар. Российские силовики обвиняют их в организации и участии в деятельности террористической организации, по статьям ч.1 ст 205.5 УК РФ и по ч.2 ст. 205.5 УК РФ.

Эбазер Пинхас , Крым
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