Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»

Три фигуранта по этому делу были задержаны при получении очередного «откат» - 20 000 гривен.

Полиция разоблачили должностных лиц из подразделения по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции в организации системы «откатов». Об этом докладывает пресс-центр Национальной полиции.

Сегодня, 11 июня правоохранители прекратили коррупционную схему поставки товаров в исправительные заведения и предоставление имущества в аренду.

Таким образом, руководитель одного из управлений Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции вместе со своим заместителем и начальником отдела, в течение нескольких месяцев требовал и получали от предпринимателя неправомерную выгоду - 30% от суммы договоров.

Три фигуранта по этому делу были задержаны при получении очередного «откат» - 20 000 гривен.

По месту жительства и работы должностных лиц сейчас проводятся обыск. Решается вопрос о уведомление о подозрение по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое Занимает особенно ответственное положение) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 10 июня детективы НАБУ задержали судью хозсуда Сумской области при получении $4 тыс. взятки.

Судья получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов области в земельном вопросе.