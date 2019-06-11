Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
ГлавнаяОбществоВойна

Среди россиян стало больше сторонников присоединения Донбасса

Вместе с тем выросло и количество людей, считающих, что ОРДЛО должны вернуться к статусу 2013 года.

Среди россиян стало больше сторонников присоединения Донбасса
Фото: www.ostro.org

В России впервые с апреля 2014 года заметно выросло число тех, кто поддерживает присоединение оккупированных территорий украинского Донбасса к России. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

За включение региона в состав страны высказались 27% респондентов - еще год назад эту точку зрения поддерживали 21% респондентов, а в 2015 количество сторонников аннексии составляло всего 15% (против 48% в марте 2014, сразу после аннексии Крыма)

Независимость оккупированных районов от Украины поддержали 29% респондентов, еще 17% опрошенных считают, что Донбасс должен оставаться частью Украины, но получить больше независимости. Впервые за пять лет резко выросло количество сторонников того, чтобы на оккупированных территориях восстановился тот правопорядок, который действовал до 2014 года: этот ответ выбрали 14% респондентов (против 7% в 2017 году).

Опрос также показал, что большинство россиян (33%) полностью поддерживают выдачу паспортов гражданам Украины, 37% заявили, что скорее поддерживают это решение. Не поддержали его 22% опрошенных, 7% затруднились ответить.

На вопрос о готовность платить за присоединение Крыма к России 36% опрошенных заявили, что совершенно не готовы. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым, а летом и осенью того же года вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей, поддержав созданные сепаратистами группировки "ДНР" и "ЛНР".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также