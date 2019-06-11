Дитяча відпустка: як влаштувати дітям корисний відпочинок влітку

Якщо ми говоримо, що навчання в школі — це робота, то літо має стати відпусткою для дитини. Малечі варто дати можливість погратися і понудьгувати під час літніх канікул. Діти ж мають різні вподобання: хтось прагне поїхати на море, бо полюбляє купатись, а хтось – до табору, де можна досхочу розважатися та грати в ігри.

Фото: Макс Требухов

Я, як батько, прихильник того, що дітям потрібен активний відпочинок, де можна і розважитися, і чогось навчитися. Активно відпочити і оздоровитися дітям можна у літніх таборах. Особливість дитячих таборів у їх різноманітності, тож підібрати відпочинок до уподобань малечі чи підлітків не складе труднощів.

В Україні працює безліч державних та приватних таборів, на Полтавщині налічується майже три десятки літніх оздоровчих таборів. З них два — функціює у Гадяцькому районі, а ще на території нашого краю працює 19 пришкільних таборів.

Приємно, що в країні діють державні програми, завдяки яким путівку до табору можна придбати зі значною знижкою, а для окремих верств населення, оздоровлення у кращих таборах — безкоштовно.

За державні кошти, дітки з нашого району уже оздоровилися у таких таборах як, “Артек” та “Молода гвардія”. Скориставшись обласною програмою, кілька дітей з району відпочивають у таборах «Лісовий» та «Крилатий».

Для батьків, які ще не вирішили відправляти дитину до табору чи ні, можу ствердно відповісти, що більш змістовного і насиченого дозвілля годі шукати.

У літніх таборах діти вчаться комунікації, можуть проявити свою самостійність, безпечно і корисно відпочити та оздоровитися. Головна перевага, що діти завжди під наглядом педагогічних працівників.

Минулого року, наші дітки мали чудову нагоду відвідувати мовний табір. Три тижні іноземній мові вчила наших діток волонтер. У 21 столітті складно уявити собі успішну людину без знання іноземних мов. Уміння вільно спілкуватися англійською все частіше не забаганка, а вимога часу.

Тому цього року у нас також працюватимуть літні мовні табори GoCamp-2019 за участю іноземного волонтера, де школярі зможуть удосконалити рівень іноземної мови.

Канікули — безтурботний час для дітлахів, тому не варто проводити літо вдома перед телевізором чи комп’ютером — це залишитися без яскравих емоцій, нових друзів і веселих розваг.

Неважливо який саме табір ви оберете для своєї дитини — біля моря, у підніжжя гір, з наметами чи за інтересами. Головне, щоб за цей час, дитина змогла відпочити, оздоровитися і восени з новими силами повернутися за шкільну парту.