В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
ГлавнаяБлогиБлог Вадима Васильчука

Грабунок Києва на 10 мільярдів щорічно: чому це відбувається і хто за цим стоїть

Кожен відповідальний громадянин сплачує податки до бюджету. Зокрема, усі працівники щомісяця віддають державі 18% від своєї заробітної плати у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Згодом ці кошти держава роздає до місцевих бюджетів, а вже “на місцях” вирішують, на що саме їх витратити.

Так от, капітальні ремонти шкіл, садочків, будівництво нових і реконструкція старих занедбаних спортивних комплексів, будівництво доріг, мостів і транспортних розв'язок - все це відбувається за кошти платників податків, в тому числі з податку на доходи фізичних осіб. Саме з цього податку бюджети отримують найбільше грошей. До прикладу, у 2018 році в Києві зібрали близько 18 мільярдів гривень з ПДФО. Це колосальні гроші, які дорівнюють бюджетам міст, і є більш як третиною всього київського бюджету.

Але є одне але. Права киян повністю дискриміновано в цій історії, адже столиця – єдине українське місто, яке отримує лише 40% від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), хоча усі інші міста отримують 60%. Тобто більшу половину коштів, які місто отримує від людей, які працюють в Києві, отримує держава. І це незважаючи на те, що Київ виконує функції столиці: тут розташовані центральні органи державної влади, установи, підприємства, організації, і всі вони орендують комунальне майно на пільгових умовах. Таким чином держава не доплачує Києву близько 10 мільярдів гривень щорічно.

Замість того, щоб столиці компенсувати витрати на утримання всього "державного апарату", парламент свого часу вирішив, що Києву можна не доплачувати, а натомість користуватися його майном за безцінь!

Тому, повернення Києву його законних +20% від ПДФО має бути чи не головним завданням, зокрема для усіх столичних мажоритарників - депутатів Верховної Ради України, яким кияни довірили представляти свої інтереси в парламенті. Так, це значно складніше виконати, аніж поставити лавочки чи облаштувати дитячий майданчик у дворі багатоповерхівки, але точно не менш потрібно, а то й більше!

Уявіть, скільки шкіл та садочків можна було б збудувати за ці кошти, адже місто з на межі освітнього колапсу.

Вадим Васильчук Вадим Васильчук , Депутат Київради
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также