Сбросим оковы c малого и среднего бизнеса

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года предусматривает, что его доля в украинском ВВП вырастет на 1,5% - до 60,5%. При этом 2 млн малых и средних предприятий составляют 99,8% количества всех предприятий в Украине.

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В мировой экономике малый и средний бизнес (МСБ) – самый большой сегмент поддержки глобального бизнеса. Он создает новые рабочие места и способствует повышению уровня жизни. Рост доходов в мире на 50-60% обеспечен деятельностью именно малого и среднего бизнеса. Такие предприятия составляют основу экономик большинства успешных стран мира.

Показательно, что частным предпринимателям и украинцы симпатизируют больше, чем владельцам крупных компаний и олигархам. Согласно исследованию Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC "Коррупция в Украине - взгляд бизнеса", в рейтинг ТОП-5 коррумпированных органов власти вошли Верховная Рада, суды, таможня, Кабинет министров, а также крупный бизнес. Наименее коррумпированным предприниматели считают малый и средний бизнес. Вместе с тем, опрос показал, что бизнес не воспринимает коррупцию как первостепенную преграду для его ведения. Наибольшими преградами 70% опрошенных чаще всего называли низкую покупательную способность и высокие налоги.

Национальную программу по развитию малого и среднего бизнеса, учитывая венгерский опыт, разрабатывает «Финансово-аналитический центр». Сегмент малых и средних предприятий имеет огромное значение для Венгрии – в нем заняты 70% трудоустроенных жителей страны и производится более половины всей добавленной стоимости. Поэтому Национальный банк Венгрии (НБВ) в апреле 2013 года анонсировал специальную временную программу Funding for Growth Scheme (FGS), нацеленную исключительно на снижение стоимости ссуд малому и среднему бизнесу. Кредиты НБВ предоставлялись банкам по нулевой процентной ставке и были предназначены для рефинансирования ссуд конечным заемщикам в секторе малого и среднего бизнеса по фиксированной стоимости не более 2,5% годовых. Срок кредитов НБВ банкам в рамках программы мог составлять до 10 лет. Требования НБВ по кредитам программы FGS в конце 2015 года составляли более 14% его активов, или в эквиваленте более 6% ВВП Венгрии. Эта программа способствовала экономическому росту Венгрии и увеличению количества рабочих мест.

Украине следовало бы позаимствовать у европейцев трепетное отношение к компаниям, которые передаются из поколения в поколение (по оценкам экспертов, около 60% европейских компаний относят к семейным). Следует ослабить, а то и сбросить экономические оковы с малого и среднего предпринимателя. Перейти от семейственности и кумовства в экономике к государственной политике развития семейного бизнеса.