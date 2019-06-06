Программирование со школы: почему бы и да

Меня пригласили в качестве эксперта и представителя крупного ИТ-бизнеса к обсуждению результатов. Я решила поделиться некоторыми своими мыслями по этому поводу.

Фото: unn.com.ua

Конкурентоспособность в будущем:

Начну с того, что с одной стороны, мы понимаем, как важно дать конкурентное образование, включающее предметы и навыки, которые будут релевантны в будущем. Программирование – один из них.

Не секрет, что рынок труда меняется, и в ближайшие 10-15 лет появятся профессии, которых еще нет. Около года назад Dell Technologies представляла исследование, в котором говорилось, что около 85% профессий из будущего, из 2030 года, еще не изобретены. То есть разрыв будет колоссальным. И это не только об Украине. Запрос на изменения системы образования – это мировой тренд. Уже сейчас практически весь бизнес является цифровым, в той или иной мере. И эта тенденция будет усиливаться.

В Украине уже сейчас ощущается нехватка специалистов с мощной ИТ-экспертизой. Я имею в виду не только то, что касается кодинга. На самом деле с большой вероятностью, Искусственный интеллект сможет взять кодинг на себя, но тогда нужны будут люди, способные обучить машины. Так или иначе, система образования должна будет реагировать на перемены.

С другой стороны, есть вопросы о том, как правильно реализовать раннее обучение программированию на практике. Оптимально – если в игровой и понятной форме. Плюс потребуется четкая и согласованная работа родителей, учителей, психологов, коучей из бизнеса.

Задача раннего программирования состоит даже не в том, чтобы научить детей "кодить", а в том чтобы привить им интерес к предмету, помочь понять, как работает их игра, например. Это о навыках аналитического и критического мышления, о формировании методологического подхода к решению сложных задач.

Мифы о программировании:

Во-первых, к сожалению, у нас прочно укрепился стереотип, будто программирование – это очень сложно. Вероятно, причина в том, что оно преподается устаревшими методами. В младшей школе его не изучают, а потом на Информатике просят написать программу на "Бейсике". Это бывает действительно сложно и непонятно.

Потому повторюсь, что задача раннего программирования состоит в том, чтобы дать детям толчок, увлечь их.

Во-вторых, исследование Института Горшенина показало, что в нашем обществе все еще силен миф о гендерном превосходстве мальчиков в программировании.

Я сама поддерживаю программы STEM и участвую в них как ментор, поэтому вижу, насколько далек от реальности этот гендерный миф. На самом деле, девочки могут "кодить" ничуть не хуже мальчиков. У меня масса примеров, подтверждающих это.

В-третьих, есть миф, будто цифровизация – это отдаленная перспектива, и есть много времени, чтобы подготовиться к ней. На самом деле, это не так. Технологии развиваются очень быстро.

Я вспоминаю, как защищала свою диссертацию и упоминала, что мобильные телефоны будут практически у всех в ближайшие несколько лет. Тогда профессора смеялись над этим. Это казалось чем-то нереальным: совершить такой громадный скачок за такое время? Это невозможно, - считали они. Но реальность оказалась другой.

Есть такая метафора - "прыжок лягушки", то есть когда страны или компании, которые находятся в недостаточно развитой среде, совершают прыжок и перескакивают несколько этапов развития. Сейчас мы в Украине оказались в ситуации, когда можем собраться с силами, объединиться и совершить скачок вперед.