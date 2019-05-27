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Одесский лагерь "Виктория" впервые после пожара примет детей

Судебный процесс по делу о гибели трех девочек еще не завершен.

Одесский лагерь "Виктория" впервые после пожара примет детей
Пожар уничтожил деревянный корпус лагеря в 2017 году
Фото: facebook.com/gunp.odessa

В августе 2019 года печально известный одесский детский лагерь «Виктория» примет сотню маленьких одесситов. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет "Думская".

Сейчас в «Виктории» проводятся ремонтные работы, после чего контролирующие структуры проведут ряд проверок и дадут свое заключение.

«Отдых почти сотни детей льготных категорий запланирован с 8 по 29 августа, и необходимое количество заявок уже есть», — отметила Елена Буйневич.

Речь идет о заселении детей в каменные корпуса «Виктории». На их косметический ремонт муниципалитет потратил 1,5 миллиона гривен. Деревянные домики остаются под арестом.

Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки. Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.

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