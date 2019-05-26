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Киевляне VS Застройщики

Киевляне устроили День Киева в Протасовом Яру, чтобы защитить его от застройки

Застройщик хочет возвести на этом месте три высотки.

Фото: Едвард Скрипник

В Киеве активисты и местные жители, которые борются за сохранение местности Протасов Яр от застройки, устроили там альтернативное празднование Дня города - в формате культурного пикнике с музыкой и играми. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Едвард Скрипник

Для празднования выбрали поляну, рядом с которой застройщик собирается возвести три небоскреба. Все, кто пришел на акцию, принесли с собой настольные игры, бадминтон и другие игры для активного отдыха. На акцию пришли музыканты - группа "Подорожні" играла несколько часов.

К началу акции приехала полиция - вероятно, из-за стычек с представителями застройщика во время прошлых акций. Сверху над склоном стоял автобус спецназа. Однако, убедившись, что пикник проходит мирно, полиция уехала.

Фото: Едвард Скрипник

На пикник пришли не только жители улицы Амосова, ближайшей к месту застройки, но и других улиц. Люди настроены очень решительно и хотят, чтобы это место получило статус парка. Они патрулируют территорию даже ночью, а также осматривают площадку в тепловизор, чтобы ночью не случилось "сюрпризов"- например, чтобы застройщик не вырубил деревья. На предыдущих акция шиповали дерева.

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Фото: Едвард Скрипник

Напомним, конфликт между местной общиной и застройщиком "Дайтона груп" начался в начале мая с драки, поскольку о строительстве жители узнали уже тогда, когда на участке зеленых насаждений "вырос" бетонный забор. Тогда нанятые застройщиком молодчики забрасывали митингующих камнями, а те пытались силой снести незаконный забор. 3 мая КМДА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая произошла очередная потасовка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности стройки. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако, как выяснилось, застройщик оспорил решение в суде. 

Инициативная группа считает, что строительство не могло быть законным, поскольку  участок находится в границах зоны охраняемого ландшафта, где строительство, которое угрожает ущербу этому ландшафту, запрещено, а строительство новых жилых районов ограничено. Также активисты считают, что выданные застройщику разрешения выданы незаконным путем, и собираются далее защищать свои права. Подробнее об этом читайте в тексте "Війна за Протасів. Кияни вийшли на захист Яру".

Мария ЛебедеваМария Лебедева, ​журналист
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