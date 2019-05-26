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На Донбассе за день зафиксировано два обстрела

Потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе за день зафиксировано два обстрела
Фото: Макс Левин

Российские боевики на Донбассе с начала суток дважды обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-центр ООС.

Возле села Гнутово враг обстрелял позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу боевики шесть раз обстреляли позиции военных на Донбассе. О потерях среди военных не сообщалось.

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