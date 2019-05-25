​С начала дня на Донбассе произошло четыре обстрела, без потерь

Один обстрел произошел возле Опытного, остальные - у Песков.

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Один обстрел был зафиксирован возле Опытного, там применялись минометы калибра 82 мм, остальные - возле Песков, где подконтрольные России боевики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, что 24 мая боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный погиб и один был ранен.

23 мая было 11 обстрелов и один раненый.