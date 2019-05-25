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В Киеве с моста Метро в Днепр упала женщина

Ее удалось спасти.

Фото: dsns.gov.ua

В Киеве с моста Метро в Днепр утром 25 мая упала женщина и выжила. Об этом информируют в ГосЧС.

Сообщение об инциденте к спасателям поступило в 4:08.

"Прибывшие к месту происшествия водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к спасательным работам ", - говорится в сообщении.

Водолазам удалось спасти потерпевшую. Женщине 1987 года рождения оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Причину и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, ранее на Днепре возле Кременчуга перевернулась лодка с людьми.

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