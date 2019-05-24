МАУ возобновит рейс "Киев - Санья" с 4 июня

Авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 4 июня возобновит рейс "Киев - Санья (Китай)". Об этом говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться по вторникам самолетами Boeing-767-300 с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.

Вылет из Киева в 05:35, прилет в Санью - в 22:20 по местному времени. Вылет из Саньи будет в 00:20 по местному времени, посадка в Киеве - в 09:00.

Ранее МАУ выполнила несколько прямых рейсов в Санью зимой.

Напомним, авиационные власти Китая предоставили МАУ разрешение на перевозку опасных грузов. Лицензия на перевозку опасных грузов предоставляется на 2, 3, 5, 6, 8 и 9 категории. К ним относятся смартфоны, компьютеры, планшеты, фотоаппараты и другая электроника известных брендов, производственные мощности которых находятся на территории Китая.