Верховный Cуд подтвердил правомерность ликвидации банка "Хрещатик"

Верховный Cуд 16 мая возобновил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик", сообщила пресс-служба НБУ.

"Хрещатик" был признан банкротом в апреле 2016 года. В июле того же года клиенты банка обратились в суд с иском к регулятору, в котором просили признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отнесении "Хрещатика" к категории неплатежеспособных.

Суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

Одним из аргументов для принятия этих судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день. Но, как отмечает НБУ, суды проигнорировали тот факт, что банк выводился с рынка на основании нормы о нарушении нормативов, которая применяется независимо от факта нахождения банка в категорию проблемных.

В октябре 2017 года НБУ обратился в Верховный Суд, и спустя полтора года он отменил решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, принятые не в пользу НБУ.

Юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" восстановлен; дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, что 5 апреля 2016 года Нацбанк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным и передал его ФГВФЛ. В июне того же года Фонд начал ликвидацию банка.

Крупнейшими совладельцами "Хрещатика" были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.