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Нацбанк запустил сайт об угрозах для его независимости

На сайте будут сообщать о ходе судебных процессов, в которых задействован НБУ.

Нацбанк запустил сайт об угрозах для его независимости
Нацбанк запустил сайт об угрозах для его независимости
Фото: скриншот сайта

Национальный банк Украины запустил сайт об угрозах для его независимости. Об этом говорится в заявлении регулятора в Фейсбук.

"Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу. Мы будем открыто говорить о ходе полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений ", - говорится в сообщении.

В НБУ считают вызовом для собственной независимости "выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга".

"Облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Но это - лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если сегодня проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие «синоптики» мира - рейтинговые агентства, международные организации и игроки глобального рынка ", - заявили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что усиление давления на весь институт и руководство НБУ является "попыткой дискредитировать решение регулятора, связанные с выполнением ключевого назначения центробанков". А также, что речь идет не о частной проблеме НБУ, а о вызове для благосостояния каждого гражданина.

Напомним, 13 мая НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка. Нацбанк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

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