​"Нафтогаз" заявил о риске проигрыша "Газпрому" в арбитраже из-за модели анбандлинга, на которой настаивает Гройсман

Исполнительный директора "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о риске проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже из-за модели анбандлинга (отделение функции оператора газотранспортной системы), на которой настаивает премьер-министр Владимир Гройсман.

16 мая во время координационного совета по реформам в ТЭК Гройсман сказал, что "Нафтогаз" должен провести анбандлинг по модели OU (ownership unbundling). По его мнению, она самая приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года.

Однако Витренко подверг критике это заявление Гройсмана.

"Я не знаю критерии этой "приемлемости", но я могу ответственно утверждать, что мы предоставили уполномоченным представителям Кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против Газпрома, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже , который уже инициировал Газпром, примерно 3 миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 миллиардов долларов", - написал Витренко в фейсбуке.

Предложенная Гройсманом модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз".

"Если эта модель будет реализована, то Газпром сможет требовать в арбитраже просмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть Газпрома 3 миллиарда долларов", - написал Витренко.

Он предлагает другую модель - ISO (independent system operator), которая предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", а независимый оператор передается независимому органу или стороне.

В обеих случаях "Нафтогаз" не будет иметь никакого контроля над деятельностью по транспортировке.

Напомним, что "Нафтогаз" в 2018 году получил 13,6 млрд гривен чистой прибыли.

При этом транзит природного газа был самой прибыльной сферой его деятельности. В 2018 году через Украину прокачали 86,8 млрд кубометров газа, что на 7% меньше по сравнению с 2017 годом. Результатом сегмента стала прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 1% меньше результата 2017 года.