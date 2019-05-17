Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у российской VS Energy

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей.

ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у российской VS Energy
Фото: finance.obozrevatel.com

Энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, информирует "Интерфакс-Украина".

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", – сказали в пресс-службе ДТЭК.

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей.

Помимо того "Одессаоблэнерго" 16 мая сообщило в системе раскрытия НКЦБФР, что пакет акций в собственности ООО "ДТЭК Нефтегаз" 10 мая вырос с 16,773013% до 68,29488% уставного капитала. Максимальная цена, по которой ДТЭК покупал акции за последние 12 месяцев, составила 3,13 грн за штуку, говорится в документе.

Согласно отчету "Одессаоблэнерго", на начало 2019 года крупнейшими акционерами компании были ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" – 32,522649%, VS Energy International NV (Нидерланды) – 17,983159%, "Киевоблэнерго" – 9,253295% и государство – 25%.

В январе "ДТЭК Нефтегаз" стал собственником 16,77% акций, VS Energy International NV увеличил свою долю до 51,52%, а VS Energy International NV и "Киевоблэнерго" вышли из числа акционеров.

Общее количество акций "Одессаоблэнерго" – 608 млн 495,56 тыс. штук.

В холдинге отметили, что за время своей работы он инвестировал в бизнес по дистрибуции электроэнергии более 300 млн долл.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также