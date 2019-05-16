Плачков призвал субъектов рынка к системной работе, чтобы вовремя провести вторую часть энергореформы

Субъекты энергорынка готовы к открытию розничного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, и откладывать внедрение реформы нельзя. Такое мнение озвучил экс-министр топлива и энергетики, эксперт в сфере энергетики Иван Плачков, передают Українські Новини.

"Мы ввели первую часть энергореформ с нового года, и можем констатировать, что первый этап прошел успешно. И не было никаких ценовых катаклизмов. Остался месяц до внедрения второго этапа. Это достаточное время, чтобы и парламент, и правительство скоординировали работу. Не вижу причин, чтобы они не смогли этого сделать. Нужно системно работать ежедневно, чтобы вовремя провести вторую часть реформы. Мы не должны делать два шага назад, когда уже сделан шаг вперед", - отметил Иван Плачков.

Эксперт подчеркнул, что еще есть полтора месяца, чтобы закрыть многие вопросы с внедрением энергорынка.

"Нельзя останавливаться на полпути. Ни одна реформа гладко не прошла, но останавливать реформу нельзя, нужно с первого июля рынок запускать", - считает Иван Плачков.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы 3-го энергопакета Европейского Союза (ЕС). От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.