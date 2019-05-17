Суд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на Подоле

Архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение на дом, так как вместо 8 этажей в нем построили 13.

Шестой апелляционный суд отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство "дома-монстра" на Подоле. Об этом сообщила программа журналистских расследований "Наши деньги" со ссылкой на постановление суда от 24 апреля.

Компания Патели Лизинг обратилась в суд с требованием отменить решение ГАСИ. Суд удовлетворил его, а также обязал ГАСИ внести данные об этом разрешении в единый реестр документов.

По мнению суда, решение ГАСИ об аннулировании разрешения является незаконным и подлежит отмене, поскольку процедура проведения проверки была нарушена, а предписание об устранении нарушения требований законодательства застройщику не направлялось

Суд признал противоправным и отменил решение ГАСИ. Согласно материалам суда, инспекция ГАСИ в 2012 году выдала компании Патели Лизинг разрешение на строительство 8-этажного дома. В 2013 году инспекция зарегистрировала изменение данных в выданном разрешении - проектная документация была откорректирована, теперь планировалось строительство 12-этажного здания. В 2018 году ГАСИ аннулировала свое разрешение.

В 2015 году по иску Киевсовета суд запретил ГАСИ выдавать документы о готовности этого дома к эксплуатации. Столичные власти требовали снести самовольно достроенные этажи.

Экспертиза установила, что частичный демонтаж здания является технически возможным. На сегодня решения по делу еще нет, отмечает издание. Последнее заседание по нему состоялось 13 мая, дата следующего - пока неизвестна.