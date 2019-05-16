На незаконной застройке в Протасовом Яру полиция и "титушки" бьют активистов (обновлено)

Столкновения между титушками и активистами на прошлой неделе

На месте незаконной застройки в Протасовом Яру в Киеве происходят столкновения между активистами, защищающими зеленую зону, и "титушками" охраняющими место вырубки деревьев. Об этом сообщает корреспондент LB.ua c места событий.

Сегодня вечером активисты пытались попасть на территорию застройщика, чтобы провести аудит вырубки. На активистов напали представители застройщиков, сообщается, что в сторону защитников леса полетели взрывпакеты. К драке также подключились правоохранители, по нашим данным, они поддержали "титушек".

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обновление. В результате драки активисты повалили бетонную ограду строительства.

В драке пострадал народный депутат Игорь Луценко - он получил легкие телесные повреждения, его раны обработал присутствующий на месте представитель Красного Креста. Сообщается, что травмы Луценко нанесли правоохранители.

Напомним, в начале мая застройщик возобновил подготовку к строительным работам между улицами Протасов Яр и Николая Амосова.

Cпециальная комиссии КГГА по изучению объектов, которые вызывают резонанс в обществе на территории Киева, рассмотрели конфликт вокруг строительства в Протасовом Яру компании застройщика "Дайтона Груп" и рекомендовала застройщику приостановить все работы до устранения выявленных нарушений.