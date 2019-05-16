Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных

Николая Бутрименко приговорили к 8 годам заключения, 6 из которых ему зачтут "по закону Савченко".

В четверг, 16 мая, Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес приговор фермеру из Донецкой области Николаю Бутрименко, который в 2014 году сдал боевикам "ДНР" местоположение украинских спецназовцев, в результате чего их расстреляли.

Как сообщает пресс-служба суда, Бутрименко приговорили к 8 годамл ишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать руководящие должности с организационно-распорядительными функциями и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на срок два года.

Суд признал Бутрименко виновным по статье о финансировании терроризма, однако оправдал по статье "террористический акт" в связи с тем, что в суде не доказали участие обвиняемого в собственно расстреле военных.

Бутрименко подпадает под действие "закона Савченко", то есть срок пребывания в СИЗО зачислен ему как срок отбывания наказания в рассчете один к двум. Фактически это означает, что осужденный может выйти на свободу уже летом 2020 года.

По словам адвоката Елены Яркиной, гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения, решение суда будет обжаловано.

После оглашения приговора военные из 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго призвали на странице в Facebook не дать "убийце и предателю избежать справедливого наказания".

Напомним, 28 июля 2014 года силы антитеррористической операции освободили от боевиков "ДНР" село Степановка в Донецкой области. На следующий день две групы бойцов спецназначения 3-го полка под руководством Т. Карпы и К. Андриенко попали в засаду боевиков, в бою погибли 10 украинских солдат.