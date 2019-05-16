Около 300 активистов объединения "Авто евро силы" - собственников автомобилей на еврономерах перекрыли движение вдоль улицы Грушевского от улицы Шелковичной до конца Мариинского парка. Часть активистов подралась с полицией.

По состоянию на 13:15 митингующие расположились на проезжей части по улице Грушевского и двумя автомобилями с двух сторон перекрыли движение. Полиция оцепила один из автомобилей, припаркованных посреди проезжей части. В результате этого, часть активистов начала столкновения с правоохранительными органами.

Полиция отвела одного из активистов за ограждение у здания парламента, но потом отпустила.

Вдоль самой улицы Грушевского припаркованы машины с еврономерами и флагами "Авто евро силы". На площади Конституции установлена сцена с надписью "Убрать акциз. Вместе сила. Отсрочить штрафы до 2020. Доступное растаможивание".

Обновление. Во время стычки с активистами «Авто евро силы» пострадал полицейский. Обэтом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Отмечается, что один из активистов совершил наезд на полицейского в то время, когда последний питался урегулировать ситуацию с перекрытием движения на улице Шелковичной и Грушевского.

Во время задержания нарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и «скорую». Врачи оказали медпомощь пострадавшему полицейскому.

Водителя, который наехал наезд на правоохранителя, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его данные. Событие внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений райотдела полиции.

Напомним, акция протеста владельцев «евроблях» началась вчера, 15 мая. Они также перекрыли ул. Грушевского и митинговали под стенами парламента. Главные требования активистов – продление льготного периода для растаможивания авто, который завершился 22 февраля, а также отмена акциз на авто, которые прекратят действовать 24 мая.