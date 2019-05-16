Раннее программирование в школах облегчит восприятие детьми своих ошибок, - психолог

Фото: Макс Левин Катерина Гольцберг

По мнению психолога, обучение программированию с ранних классов положительно повлияет на психологическое восприятие детей, если подойти к вопросу комплексно. Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина заявила Екатерина Гольцберг, детский и семейный психолог, президент профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов.

"Когда ребенок составляет расписание на день, - это уже небольшое программирование, когда готовит, убирает, танцует, играет или придумывает квесты. Любые действия, которые имеют правила, - это программирование. Это не что-то новое, это то, что уже существует, но мы его так не называем", - сказал Гольцберг.

По мнению психолога, детям будет проще усвоить ранее программирование, если его интегрировать в другие предметы, а школьникам начальных классов представят в форме игры.

"Если с одной стороны мы кладем раннее программирование, то с другой надо положить эмоциональный интеллект. Важен комплексный подход: 10 минут урока мы будем программировать, а еще 10 минут работать над эмоциональным восприятием, тогда это будет хорошо", - отметила Гольцберг.

Частично современная школьная программа уже предусматривает элементы раннего программирования.

"Например, в математике есть такой графический диктант, когда ученик заполняет определенные ячейки в тетради и потом из этого получается какая-то фигура. Кто-то может не понимать, для чего мы это делаем. А это и есть раннее программирование для школьников без компьютера: показать, что ребенок закодировал определенный путь и в результате получил фигуру", - рассказала Александра Бобруйко, учитель «Академии современного образования».

Фото: Макс Левин Александра Бобруйко

Учитель добавила, что детям проще воспринимать новый предмет, если им объяснить, как он пригодится им в реальной жизни. В целом, по мнению психолога, обучение программирования с ранних классов положительно повлияет на психологическое восприятие детей.

"Ключевым правом ребенка в школе - есть право на ошибку. И в программировании - это не та ошибка, за которую он получит от учителя плохую оценку. Это ошибка системная, которую ребенок вынужден исправить, потому что программа просто не заработает. А это же интересно, чтобы она работала. Это как квест, когда ты не можешь перейти на следующий уровень. Кроме того, сейчас очень тревожные дети, им легче, когда есть предсказуемость в каких-то действиях, вот раннее программирования позволит им быть уверенными в том, что будет потом ", - отметила психолог.