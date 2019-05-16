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Киевсовет создал ландшафтный заказник "Труханов остров"

На территории, которая входит в заповедную зону, расположены 14 озер.

Киевсовет создал ландшафтный заказник "Труханов остров"
Фото: скриншот видео

Киевский городской совет создал ландшафтный заказник местного значения "Труханов остров" на территории островов Труханов и Межмостный.

За соответствующее решение проголосовали в четверг депутаты Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Ландшафтный заказник ориентировочной площадью 27,44 га будет создан без изъятия земель у землепользователей. Эти территории будет передано под охрану коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение сделает невозможным использование территории острова для застройки и мелиорации, поможет сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны.

На территории, которая входит в заповедную зону, расположены 14 озер, лиственный лес, значительные группировки редких видов растений и животных, которые внесены в Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе от 19 сентября 1979 года, Европейский Красный список, Красную книгу Украины и других актов законодательства.

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