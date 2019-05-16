Леонид Кравчук стал почетным гражданином Киева

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг, 16 мая, принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киев" первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

Кроме Леонида Кравчука, это звание присвоено также директору Институту биохимии им. Палладина Национальной академии наук Украины, общественному деятелю Сергею Комиссаренко и деятелю культуры Светлане Литвиновой, информирует пресс-служба КГГА.

В КГГА напомнили, что под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость государства и его суверенитет. Кравчук удостоен звания "Герой Украины" и многих других государственных наград.

Сергей Комисаренко - действительный член Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук, профессор, государственный и общественный деятель. Основатель молекулярной иммунологии в Украине. Автор более 400 научных работ. Под его руководством в 1986 году проведено уникальное исследование иммунитета у людей, работавших сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

Светлана Литвинова - основатель и директор Музея Александра Кошица (украинский хоровой дирижер, композитор, этнограф и писатель-мемуарист) при специализированной общеобразовательной школе I-III степени №296 (Дарницкий район Киева). Более 40 лет работает в сфере образования, в 1998-2009 годах - депутат Харьковского районного в г. Киев совета.

"Звание "Почетный гражданин города Киев" свидетельствует о признании киевлянами выдающихся заслуг отдельных лиц перед громадой столицы в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, бизнеса, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, укреплении международного авторитета Киева", - говорится в сообщении.