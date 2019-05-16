Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
ГлавнаяПолитика

С имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арест

Решения были приняты еще 3 и 6 мая.

С имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арест
Фото: zn.ua

Суд отменил арест трех квартир бывшего и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также автомобиля фирмы, который якобы находился в фактической его собственности. Такие решения 3 и 6 мая принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайств адвокатов, сообщает "Слово и Дело".

Под арестом был автомобиль Toyota Land Cruised 200 2017 года выпуска, принадлежащий компании "Антей", но пребывающий в фактической собственности Продана.

Также арест снят с недвижимости бывшего чиновника: квартиры общей площадью 88,4 кв. м и две квартиры, приобретенные им в браке, общими площадями 72,1 кв. м и 58,5 кв. м.

Адвокаты указывали, что постановлением заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко от 6 марта уголовное дело в части подозрения Продана в незаконном обогащении (статья 368-2 Уголовного кодекса Украины) закрыто, поскольку сама статья признана неконституционной Конституционным судом Украины.

Целью ареста имущества было указано обеспечение для возможной будущей конфискации имущества как вида наказания по ст. 368-2 УК, в чем отпала необходимость после вынесения постановления. Однако прокурор во время вынесения документа не решил вопрос снятия ареста с имущества, поэтому адвокаты просили сделать это суд. Изучив ходатайство, судья Вишняк их удовлетворил.

Напомним, в феврале Соломенский районный суд снял с Продана электронный браслет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также