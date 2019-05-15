ВККС не согласна с решением суда о прекращении полномочий Козьякова

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий.

Высшая квалификационная комиссия судей считает, что срок полномочий председателя комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки не закончился, как это решил Окружной админсуд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, на момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.

"Имеющиеся у Комиссии документы свидетельствуют о другом. Комиссия публикует решение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2019 года № 640/2620/19, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 25 апреля 2019 года №, 9901/66/19, научно-правовой вывод Национальной академии правовых наук Украины, вывод Национального университета «Киево-Могилянская академия» и объяснения субъектов избрания/назначения членов ВККСУ, а именно: Государственной судебной администрации Украины и Совета адвокатов Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, в январе Козьяков рассказал в интервью LB.ua, что не готов начинать новую судебную реформу в случае смены власти. Он также отметил, что состав нового Антикорсуда можно будет оценить только после вынесения первых 100 приговоров.

Подробнее читайте в материале "Сергій Козьяков: Жодна реформа в світі з таким величезним кадровим наповненням не проходить бездоганно".

Также читайте мартовское интервью LB.ua cо Станиславом Щоткой.