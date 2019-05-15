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Порошенко провел прощальную встречу с послами G7

Президент призвал не прекращать поддержку Украины.

Порошенко провел прощальную встречу с послами G7
Порошенко здоровается с послом Италии Давиде Ла Чечилия, на заднем плане - посол Великобритании Джудит Гоф
Фото: president.gov.ua / Николай Лазаренко

Президент Петр Порошенко, который сложит полномочия в ближайшие дни, 15 мая провел прощальную встречу с послами "Большой семерки" и Европейского союза.

О переговорах сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Украины поблагодарила послов за поддержку Украины со стороны G7 и ЕС в последние пять лет и призвал не прекращать ее. "Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это чрезвычайно важно", - сказал глава государства.

Порошенко сказал, что вопрос Украины - объединяющий элемент во внешней политике "Большой семерки" и Европейского союза и должен остаться таким в будущем.

Отдельное внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются Россией.

Во время встречи говорили также о прогрессе Украины на пути реформ. Посол Франции Изабель Дюмон от имени послов "семерки" отметила успешность банковской реформы, децентрализации, изменения в судебной системе, борьбу с коррупцией, установления верховенства права и реформ в энергетическом секторе.

"Вы изменили страну за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это неоспоримый факт. Украина сегодняшняя не имеет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу", - сказал в свою очередь глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли.

Напомним, что Порошенко занял второе место на выборах президента Украины, уступив актеру Владимиру Зеленскому. Инаугурация Зеленского должна состояться в период с 17 по 28 мая.

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