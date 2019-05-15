Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Конституционный Суд обнародовал причины увольнения его председателя

Шевчука обвинили в подрыве авторитета суда и давлении на коллег.

Конституционный Суд обнародовал причины увольнения его председателя
Станислав Шевчук
Фото: Макс Требухов

Конституционный Суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения председателя КСУ Станислава Шевчука.

Документ доступен на сайте КСУ.

В нем говорится, в частности, что Шевчук незаконно создал в КСУ институт внештатных советников.

За время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля текущего года, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

Напомним, что 14 мая КС выразил недоверие главе КС Шевчуку и уволил его с должности судьи. Новым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала, именно она будет приводить к присяге избранного президента Владимира Зеленского.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также