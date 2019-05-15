Мингарелли: Украина не использовала €8 млрд помощи

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина не смогла использовать 8 млрд евро помощи, которые были ей выделены.

Об этом он сказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

"ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин. Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительные деньги, потратьте сначала те, которые доступны", - сказал он.

Напомним, что 21 мая ожидается приезд в Киев миссии МВФ, по итогам которой Украина может получить второй транш в рамках новой программы stand-by.